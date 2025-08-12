Reprodução/X Geada são esperadas em municípios das serras de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul

As regiões serranas da região Sul deverão concentrar as temperaturas mais baixas do Brasil na madrugada desta quarta-feira (13), mantendo o frio extremo já registrado nesta madrugada de terça-feira (12).

De acordo com os mapas meteorológicos mais recentes, durante a madrugada, os municípios que devem registrar temperaturas próximas dos zero grau ou abaixo, com grande possibilidade de geada, incluem Urupema, São Joaquim, Urubici, Ponte Alta do Norte, Otacílio Costa e Fraiburgo, na serra de Santa Catarina.

Já no Paraná, a previsão indica os municípios de General Carneiro, São Mateus do Sul, Palmas, Lapa e Pinhão.

E no Rio Grande do Sul, o frio extremo deverá atingir São José dos Ausentes, Cambará do Sul, Pinheiro Machado e Vacaria.

Além dessas regiões serranas do Sul, em algumas áreas do interior de São Paulo, como Barra do Turvo, Apiaí, Itararé, Rancharia e Campos do Jordão, também são esperadas temperaturas próximas de zero grau (por volta de -0,7 °C).

Madrugadas geladas



As temperaturas muito baixas registradas nas últimas madrugadas, devido à presença persistente de uma massa de ar frio de origem polar, que continuará influenciando o Sul e o Centro-Sul do país, vem favorecendo a formação de geada em uma ampla área que vai desde a Campanha Gaúcha, no extremo sul do Rio Grande do Sul, até regiões serranas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.





Foi o que ocorreu no distrito de Monte Verde, localizado no estado mineiro, na Serra da Mantiqueira, que na madrugada da última segunda-feira (11) registrou -1ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O destino turístico da serra mineira teve a paisagem modificada pela geada, conforme mostrou o colunista do iG Turismo, Celso Martins.

E as temperaturas continuarão baixas nessas regiões.

A previsão para esta quarta-feira é de baixas temperaturas com formação de neblina entre a madrugada e o amanhecer, com nebulosidade que se dissipará com o sol e céu claro.