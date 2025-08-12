Reprodução Criança atropelada por policial tem perna amputada em CG.

A criança de 6 anos atropelada por um policial reformado em Campina Grande (PB), no último dia 4, teve uma das pernas amputadas nesta terça-feira (12).

Segundo boletim divulgado pelo Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, ela passou por cirurgia para retirada do membro inferior direito.

De acordo com a médica Rayssa Cabral, a criança apresentou um quadro de isquemia irreversível (ou seja, interrupção do fluxo sanguíneo) na perna direita.

A equipe optou por técnicas cirúrgicas que permitam o acompanhamento do crescimento da paciente e considerou o procedimento um sucesso.





A perna esquerda também sofreu fraturas, mas, até o momento, não há indicação de cirurgia. A criança segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e recebe acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Não há previsão de alta hospitalar.

Relembre o caso

A menina foi atropelada pelo tenente reformado Hilton Souza Diniz enquanto brincava em frente à sua casa, no bairro Vila Cabral de Santa Rosa, em Campina Grande (PB). Após o acidente, o motorista fugiu do flagrante e foi preso minutos depois na casa da irmã, apresentando sinais de embriaguez no momento da detenção.

Segundo o boletim policial, o veículo desceu a rua desgovernado e atingiu a criança. Câmeras de segurança registraram o momento do impacto.



