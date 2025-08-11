Reprodução Os casos citados no vídeo de Felca geraram ações em diferentes instâncias

A Câmara dos Deputados recebeu sete projetos de lei em 2025 com foco na criminalização e prevenção da “adultização” e sexualização infantil na internet, tema que ganhou repercussão após vídeo do youtuber Felipe Bressamin Pereira, conhecido como Felca.

O vídeo viral, com mais de 27 milhões de visualizações, denunciou casos de exploração de menores em conteúdos digitais, citando influenciadores como Hytalo Santos e canais como “Bel para Meninas” e Caroliny Dreher.

A “adultização” é definida como a exposição precoce de crianças a comportamentos e situações adultas, apontada como fator que pode facilitar crimes contra menores.

Entre as propostas apresentadas, destacam-se: o PL 3852/2025, que institui a chamada "Lei Felca", prevendo punições para responsáveis e plataformas digitais que promovam conteúdos que adultizem crianças; e o PL 3856/2025, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir a adultização precoce como forma de violência psicológica.





Outros projetos tratam da criminalização específica da adultização digital, da prevenção e bloqueio de conteúdos inadequados, e da criação de políticas públicas de conscientização, envolvendo escolas e famílias.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), comprometeu-se a pautar a votação dos projetos, ressaltando a urgência do tema diante da mobilização gerada pelo vídeo.

Deputados também propuseram audiências públicas para debater o assunto com especialistas, plataformas digitais e sociedade civil.

Os casos citados no vídeo de Felca geraram ações em diferentes instâncias. O canal “Bel para Meninas” é alvo de uma ação civil pública que tramita em segredo de justiça.

Hytalo Santos teve contas suspensas

Reprodução/Instagram Hytalo Santos foi acusado de exploração de menores pelo youtuber Felca.





O influenciador Hytalo Santos, investigado desde 2024 pelo Ministério Público da Paraíba, teve suas contas suspensas após o vídeo viral. A situação de Caroliny Dreher, envolvida em conteúdos sexualizados desde a infância, motivou investigações sobre a responsabilidade de sua mãe.

A repercussão do vídeo também provocou ações legais contra perfis que teriam difundido difamações, com Felca registrando boletins de ocorrência e pedindo doações para entidades de proteção infantil.

Os projetos ainda serão analisados na Câmara e, para se tornarem lei, precisarão ser aprovados pelo Senado. Alguns poderão tramitar em regime de urgência.