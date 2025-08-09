FreePik Sudeste terá queda de até 5 °C e risco de geada neste domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet ) emitiu um alerta de clima severo para este domingo (10) em toda a região Sudeste. A previsão aponta queda acentuada nas temperaturas, que podem registrar até 5 °C a menos em comparação aos últimos dias, além de alto risco de formação de geada em áreas mais frias.

O fenômeno deve afetar principalmente zonas rurais e serranas de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, trazendo impactos para a agricultura e para a saúde de pessoas vulneráveis.





É recomendada a atenção especial a produtores rurais, que devem adotar medidas de proteção para plantações e criações, e alerta a população para reforçar cuidados contra o frio intenso.

Ainda segundo os meteorologistas, a queda brusca de temperatura está associada à passagem de uma massa de ar frio de origem polar, que avança pelo país. A recomendação é evitar exposição prolongada ao frio e acompanhar as atualizações dos boletins meteorológicos.