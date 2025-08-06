Reprodução/TV Globo Destroços da aeronave da VoePass

A comissão externa da Câmara dos Deputados que investiga o acidente com um avião da Voepass em Vinhedo (SP) vai analisar e votar, na próxima quarta-feira (13), às 14h30, o relatório final do deputado Padovani (União-PR), que aponta falhas na atuação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O relatório ainda aponta erro de conduta dos pilotos diante das condições meteorológicas e questiona a autorização para a decolagem do voo, que caiu em 09 de agosto do ano passado e matou 62 pessoas. O local da reunião ainda não foi definido.

O parecer de Padovani considera que as gravações dos pilotos na cabine são peças-chave para entender o que aconteceu durante o voo.

Ele afirma que o clima adverso, com a formação severa de gelo, " deve ter sido um fator determinante para o acidente ", e aponta que os pilotos aparentemente não seguiram os procedimentos recomendados para esse tipo de situação.

Outro ponto destacado no documento é que o modelo de aeronave envolvido, o ATR 72-500, apresentava limitações técnicas que o impediram de ultrapassar a altitude onde o gelo se forma, restando apenas a possibilidade de descida como alternativa.

Críticas à Anac e à empresa

O deputado Padovani questiona por que a aeronave foi autorizada a decolar, mesmo com os riscos já conhecidos para aquele tipo de avião em condições meteorológicas desfavoráveis.

Ele também critica a postura da Anac, que classificou como " no mínimo hesitante " e pouco clara diante de diversas situações, incluindo denúncias sobre condições salariais e trabalhistas na Voepass.

A companhia aérea teve seu certificado de operação cassado e encerrou as atividades em junho deste ano.

Ex-mecânicos relataram à comissão que, na véspera do acidente, problemas no avião não teriam sido devidamente tratados por causa de pressões internas.

Proposta legislativa

O relatório é acompanhado do Projeto de Lei 5033/24, de autoria do deputado Padovani e outros membros da comissão.

A proposta prevê a criação de um comitê de cooperação entre órgãos públicos e entidades privadas, coordenado pela Anac, para garantir atendimento mais eficiente e humanizado a vítimas de acidentes aéreos e seus familiares.

O projeto também sugere melhorias na regulação do setor e a sistematização de boas práticas, para evitar respostas desorganizadas e burocráticas em tragédias semelhantes.





O acidente

O voo da Voepass, que seguia de Cascavel (PR) para Guarulhos (SP), caiu em parafuso no quintal de uma casa em Vinhedo (SP), já próximo ao destino.

A principal suspeita é que a formação de gelo nas asas tenha provocado a queda.

A investigação oficial está sob responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ( Cenipa), mas ainda não foi concluída.