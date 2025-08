Imagens: Veronika Silchenko / Facebook e Freepik Jornalista desaparece enquanto fazia trilha em geleira

Um jornalista americano está desaparecido desde o dia 31 de julho após sair para uma trilha solo no Parque Nacional Folgefonna, no sudoeste da Noruega. Alec Luhn, de 38 anos, é um repórter climático premiado e foi dado como desaparecido na segunda-feira (4), quando não embarcou no voo de volta para casa, na Inglaterra. As informações são do NY Post.

Segundo sua esposa, a também jornalista Veronika Silchenko, Luhn havia iniciado a trilha em Odda, cidade localizada na região de Vestland. Ele estava de férias com a família antes da caminhada e havia compartilhado sua localização. A última mensagem enviada por ele foi uma foto do local, na quinta-feira anterior ao desaparecimento.

“Foi a última vez que tive notícias dele”, disse Silchenko à emissora CBS News.

Apesar de ser experiente em aventuras ao ar livre, a ausência prolongada causou preocupação. A família acreditava que ele estaria sem sinal de celular, mas o alarme soou quando ele não retornou para o voo marcado para a noite de segunda-feira.

Luhn é natural do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e vive com a esposa em Londres. Ele já escreveu para veículos renomados como The Guardian, The New York Times, The Atlantic, National Geographic, Scientific American, TIME, CBS News Radio e VICE News TV.

“Alec é praticamente obcecado pelo Ártico”, disse Silchenko. “Ele ama geleiras, neve e exploradores. Como jornalista climático, está sempre atrás de histórias sobre o derretimento dessas paisagens por causa das mudanças climáticas. Por isso, tenta visitar os países mais frios.”

A operação de busca foi iniciada imediatamente após a notificação, mas precisou ser interrompida na noite de segunda-feira por causa do mau tempo.

“O clima piorou por volta da meia-noite. Não era razoável continuar as buscas nas montanhas”, informou Tatjana Knappen, da Polícia Distrital Ocidental da Noruega, à emissora pública NRK.

As buscas foram retomadas na terça-feira com o apoio de voluntários, policiais, cães farejadores e drones, mas novamente suspensas devido às condições meteorológicas adversas.





A Cruz Vermelha norueguesa informou que as operações seguiram ao longo do dia, mas destacou que o terreno é desafiador e o clima dificulta o trabalho das equipes, embora sejam formadas por moradores locais familiarizados com a área.

A família de Luhn segue fazendo apelos nas redes sociais por qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo.