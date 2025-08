Ghana Webers Acidente de helicóptero em Gana mata 8, incluindo ministros

O governo de Gana informou que a queda de um helicóptero nesta quarta-feira (6) deixou oito mortos, entre eles os ministros da Defesa e do Meio Ambiente do país. As informações são do NY Post.

O ministro da Defesa, Edward Omane Boamah, e o ministro do Meio Ambiente, Ibrahim Murtala Muhammed





Segundo as Forças Armadas, a aeronave decolou na manhã de quarta da capital, Acra, com destino a Obuasi, uma região de mineração de ouro localizada na região de Ashanti, mas desapareceu dos radares pouco depois. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

As oito vítimas são:



Dr. Edward Kofi Omane Boamah, Ministro da Defesa

Alhaji Dr. Ibrahim Murtala Mohammed, Ministro do Meio Ambiente

Alhaji Muniru Mohammed, Coordenador Adjunto de Segurança Nacional em exercício

Dr. Samuel Sarpong, vice-presidente do NDC

Samuel Aboagye, ex-candidato parlamentar

Líder do Esquadrão, Peter Bafemi Anala

Oficial Voador Amamning Twum Ampadu

Sargento Addo Mensah





O governo de Gana classificou o acidente como uma “tragédia nacional”.A queda desta quarta-feira é considerada um dos piores desastres aéreos do país em mais de uma década.

Em maio de 2014, um helicóptero de serviço caiu na costa, matando pelo menos três pessoas. Já em 2012, um avião de carga ultrapassou a pista em Acra e colidiu com um ônibus cheio de passageiros, deixando ao menos 10 mortos.