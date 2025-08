Polícia Militar Ambiental de Balneário Camboriú Jacaré "albino" com condição rara é resgatado em SC por biólogos

Um jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) com uma condição genética incomum foi entregue à Polícia Militar Ambiental de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, na quarta-feira (30). O filhote, que apresenta leucismo, distúrbio que reduz a pigmentação da pele, deixando-a esbranquiçada, foi localizado por funcionários da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município.





Diferente do albinismo, o leucismo não afeta a coloração dos olhos, que permanecem com o tom típico da espécie. Apesar de raro, o distúrbio compromete a capacidade de camuflagem do animal, tornando-o mais vulnerável a predadores e dificultando sua sobrevivência na natureza.

Segundo os trabalhadores da ETE, é comum a presença de jacarés na lagoa da estação, incluindo fêmeas que demonstram comportamento de proteção aos filhotes — cuidando dos ninhos, ajudando na eclosão dos ovos e acompanhando os filhotes por meses após o nascimento. No entanto, o exemplar encontrado com leucismo estava sozinho, sem qualquer sinal de cuidado parental.





Por conta de sua coloração branca, o filhote se destacava facilmente no ambiente, o que aumenta os riscos de ataque de predadores e pode atrapalhar também na hora de caçar, já que depende da camuflagem para se alimentar de forma eficiente.

Após o resgate, o animal foi encaminhado ao Complexo Ambiental Cyro Gevaerd, onde passará por avaliação de profissionais especializados. O destino final do jacaré ficará sob responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), órgão estadual responsável pela gestão da fauna silvestre.