Creative Commons Belo Horizonte, Minas Gerais





Neste domingo (4), Belo Horizonte registrará a menor temperatura mínima entre as capitais brasileiras, com previsão de 13°C, segundo o Inmet(Instituto Nacional de Meteorologia). A capital mineira terá céu com poucas nuvens e possibilidade de nevoeiro no período da manhã.

Ao longo do dia, a nebulosidade deve variar em toda a região Sudeste, com previsão semelhante para os demais estados.

No litoral de São Paulo e nas regiões leste de Minas Gerais, oeste do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a previsão também é de poucas nuvens com ocorrência de nevoeiro.

Já os litorais capixaba e fluminense devem apresentar muitas nuvens ao longo do dia. No Rio de Janeiro, a máxima prevista é de 33°C.

Sul

No Sul, o domingo será marcado por tempo estável na maior parte do território. O céu ficará com poucas nuvens no Rio Grande do Sul e nas regiões norte e oeste do Paraná e de Santa Catarina.

Nas demais áreas paranaenses e catarinenses, a previsão é de muitas nuvens e névoa úmida, incluindo o litoral dos dois estados. A menor temperatura mínima entre as capitais da região será de 14°C, em Curitiba. Porto Alegre poderá atingir a máxima de 28°C.

Norte

Reprodução Freepik Regiões do país podem enfrentar chuva





A região Norte terá predominância de chuvas. Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins terão céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas.

Apenas o oeste do Tocantins apresentará variação entre poucas e muitas nuvens, sem previsão de chuvas intensas. Em Manaus e Rio Branco, a mínima será de 23°C. Palmas poderá atingir 35°C de máxima.





Nordeste

O Nordeste terá instabilidade atmosférica em grande parte dos estados. Na Bahia e no Maranhão, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas. Áreas como o Centro-Norte Baiano, a Região Metropolitana de Salvador e o Vale São-Franciscano da Bahia estão sob alerta de chuvas intensas.

O alerta inclui ainda riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Sergipe também está sob aviso de chuvas intensas, com volume de até 50 milímetros. No Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, o céu terá variação entre poucas e muitas nuvens.

Teresina terá a maior temperatura máxima da região, com 35°C. A mínima será registrada em Maceió, com 23°C.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, a previsão é de céu com poucas nuvens no Distrito Federal e em Goiás.

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem registrar céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Brasília terá a mínima de 15°C. Cuiabá poderá atingir máxima de 32°C.