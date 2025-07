Zhang Bowen/Xinhua Chuvas intensas causam estragos e mortes em Pequim e áreas próximas

Mais de 30 pessoas morreram e cerca de 80 mil precisaram ser retiradas de suas casas em Pequim, capital da China, e áreas próximas após fortes chuvas causarem alagamentos e deslizamentos de terra desde o fim de semana, segundo a imprensa estatal chinesa.

As autoridades registraram 28 mortes no distrito de Miyun e duas em Yanqing, ambos localizados na área periférica da capital.

Já na província vizinha de Hebei, um deslizamento de terra ocorrido na segunda-feira (no horário local) deixou quatro mortos e oito desaparecidos.

As chuvas se intensificaram entre domingo e segunda-feira, atingindo até 543,4 milímetros nas regiões do norte da cidade, conforme informações da agência Xinhua.

Diante do cenário, as autoridades emitiram alertas mais altos de risco para chuvas e inundações, recomendaram que os moradores não saíssem de casa e iniciaram uma operação de evacuação que retirou 80.322 pessoas das áreas atingidas.

A infraestrutura foi severamente afetada, com 136 vilarejos sem energia elétrica. Ruas foram cobertas por água e lama, carros foram arrastados e postes de energia foram derrubados, especialmente no distrito de Miyun, que faz fronteira com o condado de Luanping, em Hebei.





Resposta de Xi Jinping

Na noite de segunda-feira, o presidente Xi Jinping determinou que fossem realizados esforços “em larga escala” de busca e resgate para minimizar o número de vítimas.

Um time de resposta emergencial de alto nível foi enviado às áreas atingidas, e o governo central liberou 50 milhões de yuans (cerca de R$ 38,9 milhões na cotação atual) para ações imediatas em Hebei.

Na mesma noite, as autoridades municipais ativaram o nível máximo de resposta de emergência em Pequim, com o fechamento de escolas, suspensão de obras e interrupção de atividades ao ar livre, incluindo o turismo.

A liberação de água de um reservatório em Miyun, que atingiu seu maior nível desde sua construção em 1959, também foi autorizada.

Os moradores foram alertados a manter distância de rios, devido à elevação do volume e à previsão de mais chuvas.

As previsões indicavam chuvas ainda mais intensas na madrugada de terça-feira, com possibilidade de até 30 centímetros em algumas regiões.