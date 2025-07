Foto: Emerson Teixeira Jair Bolsonaro chega à motociata, em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma motociata organizada por seus apoiadores, na tarde desta terça-feira (29), na Granja do Torto, em Brasília, mas não seguiu de motocicleta no percurso.

Ele acompanhou um trecho de carro e depois, em cima de um trio elétrico.

O ex-presidente chegou ao lado da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da vice-governador do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

Tirou fotos com apoiadores, foi colocado nos ombros de alguns militantes, mas não deu entrevistas e nem fez discurso, já que cumpre medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Logo depois, subiu em um trio elétrico junto com a esposa e o filho, o senador Flávio Bolsonaro, e ouviu o hino nacional. Alguns apoiadores gritavam "mito" e "liberdade".

Ainda na concentração, manifestantes seguravam cartazes de apoio a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Minutos depois, o grupo se dispersou e seguiu para a motociata pelas ruas de Brasília. Bolsonaro acompanhou de carro e depois seguiu no trio elétrico.

A presença do ex-presidente na motociata foi divulgada pelo Partido Liberal (PL) nas redes sociais, mas o ex-presidente já havia dito que não participaria do percurso de motocicleta, atendendo um pedido da esposa Michelle Bolsonaro.

Ele ainda se recupera da última cirurgia a que foi submetido, em abril.

Medidas cautelares

As motociatas são eventos recorrentes dos apoiadores de Bolsonaro.



Dessa vez, ela ocorre cerca de 10 dias após o início do cumprimento de medidas cautelares impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, o que teria motivado a mobilização.

Desde o último dia 18 de julho, Bolsonaro está usando tornozeleira eletrônica e cumpre recolhimento domiciliar no período noturno de segunda a sexta-feira, e de forma integral nos fins de semana.

Ele também pode usar as redes sociais e nem pode ter declarações veiculadas nas redes sociais de terceiros.

Apesar de Bolsonaro ter atribuído a Michelle Bolsonaro a sua ausência no percurso, equipe jurídica também avaliou que, diante das medidas cautelares impostas pelo STF, a participação no trajeto poderia ser interpretada como afronta à Justiça.

Além disso, há preocupação de que imagens e declarações de Bolsonaro sejam veiculadas por terceiros em plataformas digitais.



Várias motociatas foram realizadas durante seu governo, em diferentes regiões do Brasil, na tentativa de demonstrar sua força política. Algumas, inclusive, foram realizadas durante a pandemia de covid-19, quando as aglomerações eram proibidas.



Segurança redobrada

Mesmo não estando no percurso divulgado da motociata, que começou na parte externa do Brasília Capital Moto Week, os arredores da Praça dos Três Poderes teve segurança reforçada. com o apoio de policiais judiciais e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF).

A Praça dos Três Poderes está cercada por grades desde sábado (26), quando deputados acamparam em protesto contra as medidas aplicadas a Bolsonaro.

Na determinação do cercamento do local, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, justificou se tratar de uma medida de segurança para evitar um novo ataque, como o de 8 de Janeiro, quando manifestantes apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios públicos.