Minas Gerais teve neste sábado (2) uma das madrugadas mais frias do ano, com temperatura mínima de -6,9°C registrada em Delfim Moreira, município localizado no Sul do estado. O dado foi apurado pela estação meteorológica local, cujos registros estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e divulgado pela MetSul Meteorologia.

Desde o início do inverno, em 20 de junho, já foram contabilizados 24 dias com temperaturas negativas em Minas Gerais. Somente no mês de julho, Delfim Moreira registrou 20 dias com mínimas abaixo de zero, o que corresponde a cerca de dois terços do mês.

O registro deste sábado superou o então menor valor do ano, de -6,8°C, que havia ocorrido no dia 30 de julho. Foi o quarto dia consecutivo com temperaturas negativas e também o quarto seguido a marcar as menores temperaturas do ano, segundo os dados disponíveis na estação meteorológica do Inmet.

Por que o frio tem sido tão intenso?

O fenômeno é explicado pela combinação de fatores meteorológicos. Recentemente, uma massa de ar seco e frio avançou sobre a Região Sudeste, derrubando as temperaturas. Apesar de não haver mais ar frio de origem polar atuando diretamente, a atmosfera permanece muito seca em altitude, o que favorece um forte resfriamento noturno.

As menores temperaturas têm sido observadas especialmente em baixadas e fundos de vales, onde ocorrem condições propícias ao acúmulo de ar frio, como:

Céu claro ou com pouca nebulosidade, permitindo maior perda de calor do solo durante a noite;

Baixa umidade relativa do ar, que reduz a capacidade da atmosfera de reter calor próximo ao solo;

Vento calmo ou fraco, evitando a mistura entre o ar frio que fica próximo ao chão e camadas mais quentes acima.

Esse conjunto de fatores faz com que o ar frio, que é mais denso e pesado, desça e se concentre nas áreas mais baixas do relevo, formando o chamado “poço de frio” ou “poça térmica”.

Características da região

Delfim Moreira está situada na Serra da Mantiqueira, com altitudes médias entre 1.200 e 1.247 metros no centro urbano. Em algumas regiões rurais do município, como o bairro Charco, as altitudes passam de 1.700 metros, o que contribui para registros de temperaturas ainda mais baixas.

O frio intenso tem sido acompanhado por ocorrência de geadas, fenômeno comum nesta época do ano no Sul de Minas Gerais, e que também resulta da combinação de temperaturas negativas com ar seco e céu limpo.