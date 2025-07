Reprodução/redes sociais Militância petista: mil delegados eleições no PED participarão do encontro

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza, neste fim de semana, o seu 17º Encontro Nacional, em Brasília, com partiicpação do presidente Luiz Ignácio Lula da Silva.

O evento ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de agosto e vai marcar a posse de Edinho Silva, presidente nacional eleito no Processo de Eleições Diretas (PED), em 6 de julho.

Deverão participar, de acordo com o partido, cerca de mil delegados e delegadas também eleitos no PED.

Para o dia 2, sábado, estão programados a apresentação, o debate de emendas e a aprovação do regimento interno.



Já no domingo, 3 de agosto, será realizada a posse do presidente eleito Edinho Silva e dos demais membros do Diretório Nacional, indicados pelas chapas nacionais que participaram da disputa.

Neste dia, o presidente Lula estará presente, junto com outras lideranças nacionais, ministros, parlamentares, presidente estaduais do PT e dirigentes nacionais.

Desafios para 2026



Deverão estar na pauta de debates do 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, questões sobre a soberania nacional e os desafios para as eleições de 2026.

No dia 7 de julho, na sua primeira entrevista como presidente eleito do PT nacional, Edinho Silva, que contou com o apoio do presidente Lula no pleito, afirmou que sua eleição havia ocorrido em um ambiente de unidade no partido, sem conflitos nem disputa interna, apenas contradições, naturais da cultura democrática do PT.

Disse que o objetivo é trabalhar para unificar o partido, visando a reeleição do presidente Lula.

Também em entrevista recente, o ex-ministro chefe da Casa Civil, José Dirceu, que também apoiou Edinho no PED, defendeu a reconstrução do Partido dos Trabalhadores, visando as eleições de 2026.

Dirceu afirmou que "a base do PT, como organização partidária, se desorganizou" e que "as instâncias deixaram de funcionar muitas vezes". Mas afirma que a esquerda não perdeu as eleições porque Lula voltou à presidência.





Sobre os desafios de 2026, ele fez uma análise de possíveis situações e citou a chance de um segundo turno das eleições presidenciais entre Lula e o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Tarcísio não é invencível", disse.

Para Dirceu, a eleição de 2026 será decisiva para definir o rumo do país: se seguirá num caminho “social-democrata” ou se avançará para um “modelo argentino de choque”.

O 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores será realizado nas dependências do Complexo Brasil 21(Setor Hoteleiro Sul – Bloco 06 – Asa Sul, Brasília – DF).