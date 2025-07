Reprodução/Youtube Nikolas Ferreira responde críticas

O deputado federal Nikolas Ferreira(PL-MG) respondeu publicamente às críticas feitas por Eduardo Bolsonaro(PL-SP) e aliados, em entrevista concedida ao podcast Flow.

O parlamentar comentou as acusações de que estaria se afastando de pautas bolsonaristas e rebateu a ideia de que busque protagonismo no campo político da direita.

“Tenho gratidão pelo Eduardo, me ajudou postando vídeos, mas eu tenho uma visão clara na vida. Quem tem um objetivo, não perde tempo com distração” , disse Nikolas.

Segundo ele, “em volta do Eduardo, existem algumas pessoas que dia sim e dia com certeza, e isso não é de agora, se utilizam de diversas falácias e mentiras para me atacar” .

As declarações de Eduardo Bolsonaro ocorreram após Nikolas interagir nas redes sociais com a influenciadora conhecida como Baianinha Intergaláctica, crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O blogueiro Allan dos Santos, atualmente foragido, chamou Nikolas de “canalha”, sendo endossado por Eduardo, que afirmou: “Ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nikolas chegou”.

Nikolas afirmou que não vai responder às acusações com ataques: “Eu não revidei essas acusações, porque não vou revidar acusações mentirosas, porque vou ficar refém delas”.

O parlamentar também disse que não vê fundamento nas cobranças: “No dia que tiver uma crítica justa, aí tudo bem. Querem colocar rótulos que o Nikolas quer tomar o lugar de ‘tal’, mas veja minhas ações. A bíblia é muito clara: veja a árvore pelo fruto”.

Segundo ele, há outras questões mais relevantes no cenário político atual. “Nós temos o Bolsonaro perto de ser preso, deputados sofrendo perseguição, pessoas presas por causa do dia 8 de janeiro de 2023, muitas delas estão lá injustamente ou de forma desproporcional, e aí a preocupação sou eu?” , questionou.





Nikolas também criticou o que chamou de exploração midiática de seu nome: “Muitos desses ganham com a briga, porque falam meu nome, sabe que vai dar Ibope. Então eu pergunto: o que vocês queriam? Nunca cobrei atenção de ninguém”.

O deputado mencionou ainda os episódios em que foi cobrado por não comparecer a atos públicos.

“Fui em todas as manifestações e faltei em uma. Essa turminha falou: ‘cadê o Nikolas’. Eu fui padrinho do casamento da minha prima que morou comigo quase a vida toda. O casamento estava marcado há seis meses. Pessoas normais entendem isso. Eu dou minha cara a tapa todo dia, sou perseguido, paguei uma multa de R$ 200 mil. Você percebeu que para algumas pessoas nunca será suficiente?” , declarou.

Ironia a Mamãe Falei

Reprodução Nikolas Ferreira deu entrevista ao Flow





Nikolas também fez críticas a Arthur do Val, ex-deputado estadual conhecido como Mamãe Falei. Disse que não pretende debater com ele e classificou os pedidos de debate como tentativas de ganhar visibilidade.

“Quem fica mendigando atenção... ‘debate comigo, debate comigo, debate comigo’... Ele é um cara que não tem credibilidade e porte para um debate comigo. O que vou discutir com ele? Ucrânia? Sobre ele ter falado que a Magnitsky não iria sair e depois ter feito um vídeo na live? O que vou debater com ele? Que o Janones era a maior estrela da política? Vou discutir com ele? Ser usado como trampolim? Não vai me usar. Chega ao meu tamanho e aí vem debater comigo” , afirmou.