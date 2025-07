Paulo Pinto/Agência Brasil Temperaturas caem

Uma nova massa de ar polar começou a avançar sobre o Brasil nesta quarta-feira (30) e já derrubou as temperaturas em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O frio intenso voltou a provocar marcas negativas na serra catarinense, enquanto mínimas abaixo de 5 °C foram registradas em todos os estados do Sul.

Pelo interior de São Paulo, a menor temperatura foi de 3,9 °C em Barra do Turvo, no extremo sul do estado. No Rio de Janeiro, os termômetros marcaram 7,7 °C no Pico do Couto, região serrana de Petrópolis. Já em Mato Grosso do Sul, o município de Sete Quedas teve a menor marca oficial: 6,5 °C.

A previsão indica que o frio deve se intensificar no amanhecer desta quarta-feira (30), quando o centro da massa de ar frio vai se posicionar sobre o interior da Região Sul, facilitando a propagação do ar gelado para o Sudeste e Centro-Oeste. Também são esperadas temperaturas baixas em áreas de Rondônia e do Acre.

Os três estados do Sul devem voltar a registrar temperaturas abaixo de zero nesta quarta. No sul de Minas Gerais e de São Paulo, a expectativa é de mínimas entre 0 °C e 5 °C, com possibilidade de geada em grande parte dessas áreas. No Sul, o fenômeno deve ser ainda mais amplo e pode ocorrer com moderada a forte intensidade em alguns pontos.