Reprodução Hacker Walter Delgatti (E) e Robinho (D)

Presos no complexo penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo, o hacker Walter Delgatti Netto e o ex-jogador Robinho têm discutido a criação conjunta de uma plataforma de apostas esportivas. A proposta, segundo relatos, surgiu durante conversas no pátio da unidade, onde ambos convivem diariamente no horário de banho de sol, embora ocupem celas distintas. A informação é do O Globo.

A iniciativa teria partido de Robinho e vem sendo comentada abertamente por Delgatti, que cumpre pena de 8 anos e 3 meses por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça.

De acordo com funcionários da penitenciária, o plano envolve aproveitar a visibilidade do ex-atleta e a experiência do hacker na área de tecnologia para lançar a empresa assim que ambos obtiverem progressão de regime. A ideia também foi mencionada por Delgatti a seu advogado, Ariovaldo Moreira.

Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estupro na Itália, tenta atualmente migrar para o regime semiaberto, mas enfrenta impasses judiciais. Recursos apresentados por sua defesa ao Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de anular a condenação estrangeira, já foram rejeitados.

Delgatti ficou conhecido nacionalmente após invadir contas do Telegram de procuradores da Operação Lava Jato e do então juiz Sergio Moro. Mais recentemente, o hacker foi preso por falsificar um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a mando da deputada Carla Zambelli. Ambos foram condenados, mas Zambelli está foragida na Itália.