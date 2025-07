Agência Brasil Temporal no RJ





A semana começa com tempo instável em várias partes do país por causa da atuação de um ciclone extratropical no Sul. A frente fria associada ao sistema provoca chuvas, ventos fortes e variações acentuadas de temperatura em diferentes regiões, de acordo com o Clima Tempo.

O Sul do Brasil será o mais afetado. Há previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada nos três estados da região. O leste do Rio Grande do Sul e o sudeste de Santa Catarina concentram os maiores volumes, especialmente entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira (28).

Os ventos também ganham força: rajadas devem variar entre 51 e 70 km/h no centro-leste gaúcho, podendo ultrapassar os 91 km/h no litoral norte do estado. Em Santa Catarina e no Paraná, as rajadas podem atingir entre 71 e 90 km/h.

No Sudeste, a chuva se espalha pelo centro-sul de São Paulo, incluindo a capital, e chega de forma isolada ao sul de Minas Gerais. No restante da região, o tempo permanece firme. O ar seco predomina no interior e no Triângulo Mineiro, com umidade relativa do ar abaixo de 30% durante a tarde.

No Centro-Oeste, pancadas moderadas a fortes atingem o centro-sul de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande e áreas próximas, há risco de temporais. Já em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e outras partes de MS, o cenário é de sol forte e baixa umidade. Os índices podem chegar a níveis críticos, entre 20% e 12% nos horários mais quentes do dia.

A instabilidade também alcança o litoral do Nordeste. A infiltração de umidade vinda do oceano provoca pancadas entre Sergipe e o Ceará, com alerta para chuvas intensas entre Maceió e Recife. No interior da região, o tempo segue seco, com destaque para o sul do Maranhão, oeste da Bahia e áreas do Piauí, onde a umidade relativa do ar também fica abaixo dos 30%.

Na região Norte, as pancadas de chuva se concentram no Acre, Amazonas, Roraima e no norte de Rondônia. Em contraste, o tempo segue seco em Tocantins, Pará e Amapá. Palmas, assim como outras áreas da região central, continua em alerta para baixa umidade, com índices entre 20% e 12%.