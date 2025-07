Reprodução/PMMG Esquema de exploração sexual é desarticulado pela PMMG

Sete mulheres, quatro delas menores de idade, foram resgatadas de um esquema de exploração sexual na cidade de Ubá, em Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (25).

Ao Portal iG, a Polícia Militar do estado (PMMG) informou que duas pessoas foram presas - um homem de 62 anos e uma mulher de 34 anos. As vítimas mais jovens têm entre 14 e 17 anos.

Segundo as autoridades de segurança, os autores atraíram as vítimas por meio de aplicativos de encontro prometendo emprego, e as submeteram a cárcere privado e exploração sexual.

O esquema foi denunciado pela irmã de uma das adolescentes, que conseguiu gravar e enviar vídeos da situação.

Na casa dos suspeitos, a PMMG encontrou duas armas de fogo, drogas, munições, celulares e um total de R$ 7.831,00.







As adolescentes foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.