Pixabay Fraudes eletrônicas superam os roubos no Brasil

A cada 15 segundos, um novo golpe virtual é aplicado no Brasil. É o que aponta a 19ª Edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira (24).

Segundo o relatório, o Brasil registrou mais de 2,1 milhões de estelionatos em 2024, o equivalente a 4 golpes por minuto. O número representa um aumento de 408% desde 2018.

Além disso, os golpes virtuais superaram os roubos e se tornaram o principal crime patrimonial do país. No documento, o diretor presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, explica que essa é uma tendência que "veio para ficar".

"Está fortemente correlacionada com a transformação digital da sociedade brasileira, que ganhou impulso a partir de 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, quando boa parte das interações da população passou a ser mediada por meios digitais", diz.

Ele também cita que, hoje em dia, 81,5% das transações bancárias são feitas por celular ou internet, o dobro do que era em 2020, o que muito provavelmente está relacionado ao disparo no número de casos. No entanto, o sistema de segurança pública não acompanhou esse movimento.

Em muitos estados, falta padronização nos registros, e a nova tipificação de estelionato digital (criada em 2021) ainda não é separada. Com isso, a maioria dos casos para na delegacia, e apenas 2,4% são solucionados.

Além disso, uma mudança na lei feita em 2019 exige que a própria vítima manifeste interesse em denunciar o crime, o que dificulta ainda mais na solução dos casos.





O resultado é um prejuízo bilionário: entre 2023 e 2024, mais de 17 milhões de brasileiros foram vítimas de fraudes, com uma perda estimada em R$ 25,5 bilhões.