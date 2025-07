Reprodução Instagram VÍDEO: cobra sobe em bicicleta em movimento e apavora ciclista





Um ciclista levou um susto daqueles durante um passeio que tinha tudo para ser tranquilo. No meio do trajeto, ele percebeu que carregava uma passageira inusitada: uma cobra havia subido na bicicleta e seguia grudada na estrutura do veículo. Desesperado, o rapaz quase jurou nunca mais pedalar, cogitando trocar a bike por um meio de transporte “sem surpresas reptilianas”.





A cena, registrada em vídeo por uma testemunha que parecia se divertir mais do que se assustar, foi parar nas redes sociais e rapidamente viralizou. Internautas apontaram que o animal seria uma caninana (Spilotes pullatus), espécie de serpente bastante comum no Brasil e em outros países da América Latina.

Apesar da aparência imponente e do comportamento agitado, a caninana não é venenosa e não representa perigo para humanos. Ela pode atingir até 2,5 metros de comprimento, é extremamente veloz e excelente escaladora, o que explicaria sua facilidade em se agarrar à bicicleta em movimento.





A espécie é diurna e costuma se alimentar de pequenos mamíferos, aves, ovos e até outras cobras. Quando se sente ameaçada, infla o corpo, sibila e pode simular ataques, mas raramente morde.

O episódio rendeu uma avalanche de reações nas redes, entre o pânico compartilhado com o ciclista e as piadas sobre a cobra querer apenas uma “carona radical”.