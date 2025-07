Reprodução/Corpo de Bombeiros Bombeiros têm ajudado a socorrer emergências médicas

Uma iniciativa conjunta do Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de São Paulo tem ajudado a reforçar o sistema de saúde de emergência na capital paulista. Desde abril de 2024, a Operação Delegada já realizou mais de 65 mil atendimentos urgentes.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, eles auxiliam uma média de 140 ocorrências por dia. A ação apoia e agiliza os serviços do SAMU no atendimento pré-hospitalar, ajudando a salvar milhares de vidas.

As ambulâncias utilizadas pelos bombeiros circulam pelas ruas da cidade, para oferecer suporte imediato a quem precisar.

Segundo o vereador Major Palumbo, responsável pela destinação de emendas parlamentares que compraram as ambulâncias, a Operação Delegada tem ajudado a diminuir o tempo de atendimento.

"Antes, um chamado podia aguardar por horas. Agora, com as ambulâncias da Operação Delegada, esses atendimentos passaram a ser feitos em minutos. É a população recebendo socorro em menor tempo, o que pode evitar o agravamento do quadro clínico da vítima", afirmou ao iG.

A operação envolve diferentes frentes, como o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, o SAMU e a Prefeitura de São Paulo.

"É uma união de forças para atender quem pede socorro. Não importa por qual telefone o pedido entrou, temos que atender" , disse Palumbo.

Ele defende ainda a integração dos sistemas de emergência, como o 190 (Polícia), 192 (SAMU) e 193 (Bombeiros), para tornar cada atendimento mais rápido e mais seguro.





"Hoje, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já têm um sistema integrado. A ideia é que possamos, diretamente da tela de despacho de viaturas, acionar o apoio do SAMU sem depender de um novo cadastro telefônico, que toma tempo. E nas emergências, cada segundo conta", afirmou.