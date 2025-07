Reprodução/Instituto de Defesa ao Consumidor Terminal de ônibus de São Paulo





A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), identificou e prendeu dois irmãos suspeitos de envolvimento em depredações de ônibus em cidades do ABC Paulista e da região metropolitana de São Paulo.

Segundo as investigações do DEIC, um dos irmãos, que é servidor público estadual e tem 68 anos, foi identificado como autor de ataques em São Bernardo do Campo, Santo André e na capital paulista.

Imagens do carro do servidor teriam sido captadas por câmeras de segurança em 19 casos.



A Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou ao Portal iG, nesta quarta-feira (23), que o suspeito é responsável por 17 ataques, em sua maioria na Grande São Paulo.

"Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Seu irmão, que participou em duas ações, também foi preso preventivamente", informou, por meio de nota.

Até o momento, ainda conforme a SSP-SP, 16 suspeitos`pela onda de vandalismo ao transporte coletivo já foram presos.

No caso do servidor público estadual detido, em diligências a endereços ligados ao suspeito, foram encontrados um estilingue e esferas de metal.



A Polícia Civil acrescentou que foram coletados elementos que indicam que as ações teriam sido planejadas há alguns meses.

Em seu depoimento à polícia, de acordo com os investigadores, o servidor público disse que a motivação para os ataques seria "consertar o Brasil".



Mas a polícia não acreditou nessa versão e continua buscando outros possíveis responsáveis.

Seu irmão, também detido preventivamente, está sendo investigado por dar suporte nas depredações.





Os irmãos poderão responder por dano qualificado e atentado contra a segurança de transporte público.

Ataques

Desde o dia 12 de junho, quando teve início a onda de depredações, as empresas operadoras relataram que 541 veículos do sistema municipal de transporte foram depredados na capital paulista, sendo 11 ataques registrados nesta terça-feira (22).

Os atos aconteceram, segundo a SP Trans, de forma distribuída por todas as regiões da cidade.



Já na região metropolitana, foram mais de 300 ônibus depredados.