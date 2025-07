Reprodução/Redes Sociais/Defesa Civil Incêndio atinge "Mercadão" de Piracicaba

O Mercado Municipal de Piracicaba, no interior de São Paulo, foi atingido por um incêndio de grandes proporções na madrugada desta quarta-feira (23). Segundo informado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), não há registros de feridos.



Ao iG, a Defesa Civil Estadual informou que o incêndio começou por volta das 2h. O fogo surgiu em um dos boxes e se espalhou rapidamente pelas outras lojas de dentro do mercado. Vídeos gravados por testemunhas mostram que, do lado de fora, as chamas pareciam engolir o prédio centenário.

Assista:





Segundo a SSP, ainda não há informações sobre o que pode ter causado o incêndio.

O "Mercadão", como é conhecido, é coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Ao iG, o secretário à frente da pasta, Maurício Perissinotto, informou que 17 dos 70 boxes foram atingidos - cerca de 30% do espaço do mercado. Ele disse que os comércios afetados são de nichos diversos: na lista, há lojas de ovos, couro e até uma lanchonete.

Próximos passos

Neste momento, o prédio está completamente interditado. A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e o Corpo de Bombeiros já começaram o rescaldo do incêndio, para retirada do material atingido pelo fogo, a fim de eliminar possíveis novos focos.

Na sequência, será feita a limpeza do local para que os comerciantes avaliem a situação de cada um de seus boxes e estimem o tamanho do estrago.

O prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta, esteve no local com secretários municipais. Em declaração à imprensa, ele afirmou que a gestão já conversou com os permissionários e com a Associação de Comerciantes do Mercado Municipal para definirem os próximos passos.

Ao iG, Perinissoto disse que a Prefeitura pretende fazer uma reunião individual com cada lojista para avaliar a melhor forma deles restabelecerem seus comércios.

"A Prefeitura vai fazer contato permanente. Não vamos deixar ninguém na mão", disse.

Prédio histórico

Fundado em 1888 e tombado como patrimônio cultural desde 1987, o Mercado Municipal de Piracicaba recebe cerca de 220 mil pessoas por mês. Ele oferece uma variedade de produtos, além de ser parte do legado da cidade.

O jovem Bruno Papetti, de 18 anos, esteve no Mercadão horas antes do incêndio acontecer. Ele contou, em entrevista ao Portal iG, que foi até lá com a mãe e a irmã para comer pastel, e o local aparentava estar em perfeito estado.

"Nada de manutenção, tudo funcionando perfeitamente, pelo menos nada que eu tenha percebido. Compramos algumas frutas, doces, comemos pastel, passeamos no lugar e tudo certo, uma tristeza o ocorrido", disse.



Segundo Bruno, haviam várias pessoas no local. "Desde crianças pequenas, jovens trabalhando em alguns comércios, algumas pessoas de idade, o mercadão sempre uniu todas as pessoas da cidade" , contou.