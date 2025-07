Divulgação/UFAL/Cláudio Sampaio Tubarão megaboca foi encontrado morto em praia do Sergipe





Um tubarão de uma espécie considerada uma das mais raras do mundo foi encontrado morto e encalhado na praia de Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Identificado como tubarão "megaboca"( Megachasma pelágios ), o animal será estudado por uma força-tarefa científica, que pretende entender mais sobre seus hábitos e seu organismo.

O Megachasma pelagios é o único membro da família Megachasmidae , e só foi avistado 274 vezes em todo o mundo, a maioria delas no oceano Pacífico. Esta é apenas a quarta vez que o tubarão é visto no Brasil.

Aparência diferente

Encontrado no dia 4 de julho, o tubarão foi levado para o Museu da Fundação Projeto Tamar, onde está conservado no gelo. Segundo o portal UOL , o espécime se trata de um macho com 4,63 metros de comprimento.

O Tubarão megaboca recebe esse nome por causa do tamanho curioso de sua mandíbula. A espécie foi avistada pela primeira vez no Brasil em 1995, em São Paulo. Depois, em julho de 2009, um macho adulto com 5,39 metros foi encontrado encalhado, já morto e em estado de decomposição avançado, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Essa é uma das maiores espécies de peixes conhecidas, com machos medindo até 5,4 metros e fêmeas até 7,1 metros. Porém, ele é inofensivo ao ser humano, se alimentando de pequenos invertebrados e peixes em águas profundas e afastadas da costa.