Paulo Pinto/Agência Brasil Temperaturas caem em todo país

As temperaturas seguem baixas neste domingo (20) no Centro-Sul do Brasil, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A massa de ar frio mantém o tempo estável na região Sul, sem previsão de chuva em nenhum dos três estados.

Em Curitiba (PR), os termômetros devem variar entre 6°C e 20°C. Florianópolis (SC) terá mínima de 12°C e máxima de 22°C, enquanto Porto Alegre (RS) deve registrar temperaturas entre 10°C e 22°C.

Na região Sudeste, o tempo também segue firme, sem possibilidade de chuva. As temperaturas continuam amenas: em São Paulo (SP), mínima de 12°C e máxima de 22°C. No Rio de Janeiro (RJ), os termômetros vão de 12°C a 27°C. Em Belo Horizonte (MG), mínima de 13°C e máxima de 25°C, e em Vitória (ES), variação entre 19°C e 25°C.

Já na região Norte, o calor predomina, com previsão de pancadas de chuva concentradas no norte do Amazonas e em Roraima. As capitais Palmas (TO) e Porto Velho (RO) devem atingir 35°C, enquanto Manaus (AM) e Boa Vista (RR) registram máximas de 33°C.