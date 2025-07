Reprodução/PMESP A operação foi conduzida por agentes do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano

Uma adolescente de 15 anos foi resgatada, na manhã de sexta-feira (18), pela Polícia Militar de São Paulo, após passar mais de um mês sendo mantida em cárcere privado em uma residência na zona sul da capital. A operação foi conduzida por agentes do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que agiram com base em uma denúncia feita pela avó da jovem ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

Segundo o relato da denunciante, a neta estava desaparecida há semanas, e havia informações de que ela estaria sendo mantida contra a própria vontade em um imóvel na região.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais foram recebidos pela própria adolescente e por um homem, que permitiu a entrada da equipe. Dentro da casa, a jovem relatou que não podia retornar ao convívio familiar e que estava sendo mantida em condições degradantes.

Além do homem que recebeu os policiais, outros três suspeitos estavam no imóvel e foram detidos. A equipe conduziu todos os envolvidos à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde o caso foi formalizado com o registro de boletim de ocorrência. O Conselho Tutelar foi imediatamente acionado para acompanhar o caso e prestar o suporte necessário à vítima.

Após contato com os familiares, a adolescente foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para avaliação médica e adoção das medidas protetivas cabíveis.

Os quatro suspeitos permanecem presos e à disposição da Justiça, enquanto a investigação segue para esclarecer as circunstâncias do crime e apurar possíveis agravantes.