Reprodução/Instagram Mulher encontra lesma em lanche do Burger King

Um vídeo gravado no Teresina Shopping, no Piauí, mostra uma lesma viva entre os ingredientes de um hambúrguer supostamente adquirido no Burger King. As imagens começaram a circular nas redes sociais na noite de quinta-feira (17) e geraram reações de consumidores nas plataformas digitais.

Na gravação, duas mulheres relatam o ocorrido. Uma delas, identificada como Ana Caroline, afirma que a irmã já havia comido quase metade do lanche quando notou o animal.



“Graças a Deus viu antes e não comeu uma ‘lesminha’. Você paga por um serviço que não é barato, e eles ainda quiseram fazer um novo hambúrguer. Mas eu questionei: digamos que a seleção veio do alface, aí todo alface tá contaminado. Não adianta fazer outro hambúrguer pra mim e achar que está resolvido. Mas deu tudo certo e a gente devolveu tudo. Espero que a gente nunca mais passe por uma situação dessa” , disse em vídeo publicado nas redes.

Em nota enviada ao Portal iG, o Burger King informou que está apurando o caso.



“O Burger King lamenta profundamente o incidente e reforça que a segurança, satisfação e a experiência de nossos consumidores sempre serão prioridades para a marca. Reafirmamos que todos os nossos restaurantes seguem um protocolo rigoroso de higiene, controle de qualidade e manipulação de alimentos, alinhados aos mais altos padrões da indústria e às normas sanitárias vigentes. Estamos investigando os fatos com a máxima celeridade para identificar a origem do ocorrido” , diz o comunicado.