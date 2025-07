FreePik Doença misteriosa faz prefeitura adotar novas regras em São Francisco (MG)

A prefeitura de São Francisco, no Norte de Minas Gerais, implementou medidas sanitárias provisórias para eventos públicos após a morte súbita de ao menos duas pessoas por uma doença ainda não identificada. Os casos chamaram a atenção do Ministério da Saúde, que acompanha a situação e classificou os quadros como de “sintomas inespecíficos” e rápida evolução clínica.

Segundo a administração municipal, as recomendações têm caráter preventivo e temporário, válidas até a conclusão das investigações epidemiológicas em andamento. A previsão é de que o diagnóstico seja fechado até o início da próxima semana, com novo relatório oficial previsto para segunda-feira (21), ao fim do expediente.

Entre as orientações atuais, estão o uso de máscaras por pessoas sintomáticas ou imunossuprimidas, além da recomendação para que quem apresente febre, tosse ou dor de garganta evite participar de eventos e procure atendimento médico.

Produtores foram orientados a priorizar ambientes abertos ou bem ventilados, além de disponibilizar pontos de apoio com triagem e medição de temperatura. Em eventos com venda ou manipulação de alimentos, os trabalhadores devem usar máscara, touca e avental, além de manter higiene rigorosa das mãos.

A prefeitura também reforçou que toda divulgação de eventos deve incluir mensagens sobre prevenção da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com destaque para sinais de alerta e incentivo à vacinação contra a influenza e a Covid-19.

“A colaboração da comunidade e dos organizadores é fundamental para garantir a segurança de todos” , reforçou a Secretaria Municipal de Saúde em nota divulgada nas redes sociais.