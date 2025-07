Reprodução/redes sociais Imagens do momento da agressão e o prefeito Rominho, durante entrevista





O prefeito de Piquete (SP), Rômulo Kazimierz Luszczynski (PSD), acusou moradores de Lorena (SP), cidade vizinha, de terem causado uma confusão que terminou com a morte de um jovem, por espancamento, nas primeiras horas do domingo (6).

O crime ocorreu em uma festa organizada pela prefeitura que teve, entre outras atrações, a cantora Ana Castela. Ela se apresentou durante a noite de domingo.

Rominho, como é conhecido o prefeito, disse que lorenenses estragaram a festa. A afirmação foi feita durante entrevista no programa Atos no Rádio, na sexta-feira (11).

Guilherme Araujo Cabral Alvarelo, de 21 anos, foi atacado por cerca de 10 pessoas. Socorrido em estado grave, teve a morte encefálica confirmada na Santa Casa de Lorena, na segunda-feira (7).

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o rapaz caído no chão, sendo arrastado e levando chutes e socos dos agressores.

A ação aconteceu por volta das 2h40, próximo aos banheiros da Praça Duque de Caxias.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou ao Portal iG que o caso foi registrado como lesão corporal e é investigado pela Delegacia de Lorena.

Grupos de Lorena se encontraram no rodeio, segundo o prefeito.

Questionado sobre o esquema de segurança da festa, organizada pelo governo municipal, o prefeito relacionou o crime ao encontro entre moradores de Lorena, entre eles, o jovem assassinado.

“(Eram) dois grupos da cidade de Lorena , não é de Piquete. Lorena encontrando com Lorena lá e estragando nossa festa”.

Ainda de acordo com Rominho, a equipe da prefeitura teve tempo apenas de levar o rapaz para o hospital, em Lorena, que fica a 19 quilômetros de Piquete.

“A agressão aconteceu em menos de 5 minutos e, infelizmente, não deu tempo da equipe de segurança se deslocar até o ponto da briga. Quando chegou, o rapaz já tinha sido agredido”, declarou o prefeito, acrescentando que “em Lorena, morre um por semana”.



Dados da SSP-SP apontam que, em Lorena, foram registrados 20 homicídios em 2024 e 11 em 2025. Em Piquete, houve 1 homicídio em 2024. Não há registro de homicídio no município neste ano.

Lorena possui 84 mil habitantes, e a população de Piquete passa de 12 mil.



Prefeito diz que vai melhorar a segurança em 2026



O Piquetão Rodeio Festival foi realizado entre os dias 3 e 6 de julho.

Segundo o prefeito, a 42ª edição do evento reuniu mais de 100 mil pessoas, mantendo a média de público da festa.





Ele destacou que um forte esquema de segurança foi montado, após reuniões com as polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, com blitzes realizadas no acesso principal à cidade, e que os demais foram fechados.

“A segurança era compatível com a estimativa de público e foi eficiente, porque esse episódio lamentável foi a única ocorrência grave registrada nos quatro dias de festa. E não foi agressão com arma branca ou de fogo, porque a fiscalização rigorosa evitou que entrassem armados no recinto”.

Rominho, no entanto, admitiu que a vigilância precisa ser melhorada. E disse que o objetivo é instalar câmeras de monitoramento em pontos estratégicos para reforçar a segurança no local.