Reprodução O crime aconteceu em agosto de 2024





Um homem foi condenado a 92 anos de prisão pelo assassinato do próprio filho de três meses e tentativa de homicídio contra a esposa, em Lafayette, Indiana, nos Estados Unidos.

O crime aconteceu em agosto de 2024, e a sentença foi proferida no dia 1º de outubro do mesmo ano pelo Tribunal Superior de Tippecanoe, presidido pelo juiz Steve Meyer.

O autor, Eliasard Moneus, de 29 anos, declarou que se sentia “desrespeitado” pela esposa, Edlie, e que cometeu o crime como uma forma de “ensinar respeito” a ela. Segundo os promotores do caso, ele afirmou diversas vezes não se importar com as consequências de seus atos.

De acordo com as investigações, Moneus iniciou a agressão com uma barra de ferro, atingindo a esposa na cabeça e provocando fratura no crânio. Apesar da gravidade das lesões, Edlie sobreviveu. Em seguida, o agressor sequestrou o filho do casal e o afogou em um balde com detergente.

A autópsia confirmou a morte por asfixia e revelou a presença de 100 mililitros de detergente no corpo da criança.

Após cometer o crime, Moneus fugiu com o corpo do bebê. Ele foi localizado e preso pela polícia de Lafayette no dia seguinte.





Durante a audiência de julgamento, pediu desculpas em crioulo francês, com tradução para o inglês, mas reiterou a motivação de dar uma “lição” à esposa.

O juiz Steve Meyer classificou o assassinato como um dos crimes mais graves que chegaram àquela corte. Moneus foi condenado por homicídio e tentativa de homicídio.