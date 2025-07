Reprodução/redes sociais Juliana Marins morreu após queda no Monte Rinjani, na Indonésia

A publicitária Juliana Marins, que morreu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, faleceu entre a 1h15 do dia 23 e a 1h15 do dia 24 de junho, o que significaria dois a três dias após o acidente. A estimativa foi feita por legistas do Rio de Janeiro, com base em uma nova autópsia realizada no Brasil. A informação é do RJ2, da TV Globo.

O Portal iG entrou em contato com Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), que confirmou que o laudo da necropsia foi concluído, e que o documento que foi incluído no processo está sob sigilo.

O exame foi solicitado pela família após a chegada do corpo ao país. Apesar das limitações causadas pelas condições do cadáver, os peritos conseguiram confirmar que a morte foi provocada por uma queda de altura. O laudo aponta hemorragia interna e lesões múltiplas em órgãos vitais, típicas de impacto com alta energia cinética.

Segundo a Polícia Civil, Juliana sobreviveu por no máximo 15 minutos após o impacto. A perícia realizada anteriormente pelas autoridades indonésias indicava que ela teria resistido por até 20 minutos. O acidente ocorreu na manhã do dia 21, mas o corpo só foi localizado na noite do dia 24, em uma área de difícil acesso.

Juliana fazia a trilha sozinha e desapareceu durante o percurso. O desaparecimento mobilizou buscas por dias e causou comoção entre familiares e amigos, que cobraram respostas das autoridades locais. O caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil do Rio.