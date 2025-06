Reprodução Instagram Touro escapa de arena e fere pessoas; assista





Pelo menos três pessoas ficaram feridas na noite de sexta-feira (30) após um touro escapar da arena durante a Festa do Peão de Passos, no Sul de Minas Gerais, a cerca de 350 quilômetros de Belo Horizonte. O evento é organizado pela Prefeitura de Passos, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais (SinRural). As informações são da Record News.

De acordo com a organização, o animal fugiu no momento em que um portão foi aberto para atendimento de emergência a um competidor que havia se machucado durante a prova.

Imagens gravadas por pessoas que estavam no local mostram o touro assustado correndo em direção ao público. Na gravação, é possível ver o animal atingindo um dos peões pelas costas e o pânico de parte da plateia.

Na manhã deste sábado (31), representantes da Prefeitura de Passos, do SinRural, da Polícia Militar e da Guarda Municipal se reuniram para discutir medidas de segurança no evento, que se encerra neste domingo (1º).





O touro foi contido rapidamente e que não houve feridos com gravidade. Segundo o comunicado, duas ambulâncias estavam disponíveis no local e foram acionadas para socorrer tanto o competidor ferido quanto duas pessoas que relataram dores. Todos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), passaram por avaliação médica e retornaram à festa.

Após o incidente, os organizadores anunciaram o reforço nos protocolos de segurança para os dias restantes do evento. “A prioridade do SinRural e da Prefeitura é assegurar que a Festa do Peão de Passos ocorra com total responsabilidade, respeito e segurança para todos”, diz a nota oficial emitida pela TV Passos.

Confira o momento: