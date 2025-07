Reprodução/redes sociais Diego Maradona de Souza Silva, de 36 anos, faleceu após ingerir 13 copos de bebida alcoólica em uma aposta com amigos na Bahia

Diego Maradona de Souza Silva, de 36 anos, morreu na manhã do último domingo (29), em Remanso, no norte da Bahia, após ingerir 13 copos de cachaça durante uma aposta com amigos em um bar. A causa da morte foi uma parada respiratória provocada por intoxicação alcoólica aguda.

Segundo informações do G1, Diego estava acompanhado de três pessoas quando uma delas propôs uma aposta: quem conseguisse beber os 13 copos, de aproximadamente 200 ml cada, ganharia uma garrafa de bebida. Apenas Diego completou o desafio. Os outros participantes consumiram entre quatro e seis copos.

Após a ingestão, Diego se levantou, mas caiu logo em seguida em um gramado ao lado do bar. Os colegas pensaram que ele dormindo, mas uma pessoa que passava pelo local percebeu que ele espumava pela boca e acionou socorro.

Diego foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu tentativas de reanimação, mas não resistiu. Os dois amigos também foram levados à UPA e liberados posteriormente.

De acordo com relatos da família ao G1, Diego tinha histórico de problemas com álcool. Ele deixou duas filhas, de 11 e 5 anos, e uma esposa grávida de sete meses. O corpo foi sepultado na segunda-feira (30), em Remanso.





O Portal iG tentou contato com as autoridades locais para confirmar mais informações sobre o caso, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.