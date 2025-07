Agência Brasil/Maurício Tonetto Toda a área da bacia do Guaíba pode ser monitorada em tempo real





O Guaíba conta com uma nova plataforma de monitoramento dos níveis de água da bacia desde esta segunda-feira (30): o Sistema de Alerta Hidrológico do Guaíba (SAH Guaíba). A ferramenta permite acompanhar e prever cheias, reduzindo o tempo de reação dos órgãos públicos sobre os possíveis transtornos.

O SAH Guaíba foi integrado ao Sistema de Alerta de Cheias (SACE), do Serviço Geológico do Brasil (SGB), e ainda vai ser acrescido de um modelo de análise meteorológica. A ideia é unir as medições do nível da água com a previsão de chuvas, para identificar possíveis enchentes com antecedência.

Para o SGB, a novidade representa um avanço significativo na gestão de riscos hidrológicos na região Sul, especialmente após as enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024.

Sistema de Alerta de Cheias

Reprodução/SGB Mapa interativo do monitoramento da Bacia do Guaíba





Desenvolvido em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, o SAH Guaíba aperfeiçoou o monitoramento da bacia do Guaíba ao oferecer dados em tempo real, previsões do nível dos rios e outras informações importantes para órgãos públicos, defesa civil e a população.

“Desde a instalação e manutenção dos equipamentos, passando pelas medições em campo, compilação e validação dos dados, até a modelagem hidrológica e a geração de previsões de níveis futuros, todo o processo está sob controle direto e exclusivo das equipes técnicas do SGB” , destacou Andréa Germano, chefe do Departamento de Hidrologia do órgão.

O SAH Guaíba funciona integrado ao Sistema de Alerta de Cheias (SACE), que reúne dados de alertas hidrológicos desde 2012. Com sua inclusão, o Guaíba passou a ser a 18ª área monitorada pelo sistema.

Área monitorada

Ao todo, o conjunto de mapas monitora toda a bacia do Guaíba, como os rios Jacuí, dos Sinos, Caí e Gravataí. As informações em tempo real estão disponíveis no site, com previsões específicas como a da estação da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre.

O sistema foi desenvolvido com recursos emergenciais destinados à recuperação dos danos provocados pelas cheias, no valor de R$ 2 milhões. O projeto tem duração prevista de dois anos e prevê entregas ao longo do período.

Segundo Andréa Germano, o sistema é um “pilar essencial para a gestão de riscos no país”, e o fortalecimento do monitoramento do Guaíba marca um passo importante na preparação e resposta a eventos extremos, cada vez mais frequentes diante das mudanças climáticas.





Acesso ao sistema

Qualquer cidadão pode ter acesso em tempo real ao monitoramento da Bacia do Guaíba, através do site oficial. Ao escolher a bacia a ser analisada, é possível clicar em um determinado ponto para consultar a evolução do nível do rio ao longo dos dias.

Na coluna da esquerda, também é possível clicar em "Boletins" para acompanhar as previsões sobre o nível dos rios em períodos chuvosos.