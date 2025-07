Agência Brasil Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo









A Prefeitura de São Paulo quer bonificar com até R$ 1 mil os agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que participarem da recuperação de motocicletas roubadas, furtadas ou adulteradas na capital.

O projeto de lei do Executivo foi encaminhado às Câmara Municipal.

Segundo a gestão de Ricardo Nunes (MDB), “a medida busca incentivar a atuação dos agentes no combate ao crime e à circulação de veículos irregulares na cidade”.

A proposta da Prefeitura é que o valor seja concedido por veículo recuperado, mediante comprovação da efetiva participação do servidor e validação por autoridade competente.

De acordo com o texto do PL enviado para apreciação dos vereadores, a bonificação não será incorporada ao salário dos servidores e poderá ser concedida de forma individual ou por atuação em equipe, conforme regulamentação a ser estabelecida.

A prefeitura estima que cerca de 50 motos possam ser recuperadas por mês com a nova política, o que representaria um gasto mensal de R$ 50 mil com as bonificações.

No projeto de lei, o Executivo aponta ainda que a concessão do bônus “estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira do exercício”.





Ainda segundo a gestão de Nunes, essa é mais uma ação da Prefeitura de São Paulo no combate à criminalidade, que neste ano registrou o menor número de roubos para o mês nos últimos 25 anos.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). foram 8.202 ocorrências, o que representa uma queda de 15,1% em relação ao mesmo mês de 2024.

Em maio, a GCM passou a ter autoridade para fiscalizar os veículos automotores que circulam pela capital, após um convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) e o Governo do Estado, via Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP).