Agência Brasil Atuação de ar polar derruba temperaturas na capital

A cidade de São Paulo enfrentou, nesta quarta-feira (2), a tarde mais fria do ano e a mais gelada dos últimos cinco anos, com máximas de apenas 12 °C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). O recorde anterior foi na terça-feira (1º), quando a temperatura não passou de 14,9 °C.

A onda de frio que atinge a capital paulista, o litoral, a região metropolitana e parte do interior está dentro das previsões e deve continuar até esta sexta-feira (4).

Nesta quinta-feira (3), o cenário deve ter uma leve melhora, com a temperatura da tarde 1 °C mais alta em relação ao dia anterior. No entanto, o vento e o céu encoberto podem manter a sensação térmica ainda mais baixa.

Apesar do frio intenso durante a manhã, a madrugada não teve temperaturas tão baixas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada foi de 10,9 °C na estação de referência. No entanto, com a combinação de chuva e alta umidade, a sensação térmica despencou para 5 °C em algumas áreas durante as primeiras horas do dia.

O frio foi sentido de forma "generalizada" na cidade, com pouca diferença entre as áreas mais quentes e geladas. Por exemplo, em Parelheiros, no extremo sul da capital, a mínima foi de 8,5 °C, enquanto na região central os termômetros chegaram a 11,2 °C.

A capital paulista não esteve muito distante das cidades mais frias do estado. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, teve mínima de 7 °C na madrugada, e Itapeva, na divisa com o Paraná, marcou 8,5 °C.

Além do frio, o Inmet emitiu um alerta amarelo para o litoral paulista, de "perigo potencial" para acúmulo de chuva. A previsão é de até 50 milímetros por dia, o que pode elevar o risco de deslizamentos e outros transtornos.

Abrigo solidário

Para proteger as pessoas em situação de rua durante a onda de frio, o governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil estadual e em parceria com o Metrô, reativou o abrigo solidário nesta quarta-feira (2).





A estrutura foi montada na estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha, e funcionará até sábado (5) - com possibilidade de prorrogação, caso o frio continue.