Reprodução Policia Civil de Santa Catarina iniciou as investigações em junho





Um professor da rede municipal de Florianópolis, capital catarinense, foi preso, nesta terça-feira (1), por suspeita de pornografia infantil e estupro de vulnerável.

A informação é da Polícia Civil de Santa Catarina que concluiu a investigação que começou em junho, após denúncias.

A prisão foi efetuada após a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Florianópolis representar por mandado de busca e apreensão e afastamento de sigilo de dados, possibilitando o acesso imediato aos aparelhos eletrônicos do investigado.

Os crimes, de acordo com os policiais, envolviam alunos como vítimas e ocorreram em ambiente escolar.

Durante a operação, foram identificadas seis vítimas dos abusos, sendo que a mais velha tem apenas 6 anos.





Em apenas um dos equipamentos eletrônicos do suspeito, foram encontrados mais de cinco mil fotos e vídeos de pornografia infantil.

O professor, que já se encontrava afastado administrativamente de suas funções, foi preso em flagrante por produzir e possuir imagens pornográficas infantis. Ele também será indiciado por estupro de vulnerável.

A investigação, que contou com a colaboração da Secretaria de Educação do município e de especialistas da Controladoria Municipal, prossegue com a análise de outros três HDs que ainda serão periciados na DPCAMI de Florianópolis.