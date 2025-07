Reprodução Pai e aluna agridem estudantes dentro de escola em Belo Horizonte





Três adolescentes, com idades entre 16 e 17 anos, foram agredidos dentro da Escola Estadual Ari Franca, no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte, na segunda-feira (30), por um homem de 41 anos que entrou na escola após ser chamado pela filha. As informações são do jornal O Tempo.





O caso foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais. A aluna também participou das agressões, que ocorreram dentro da unidade escolar e envolveram estudantes que não estavam relacionados à briga inicial.

Segundo a Polícia Militar, o vice-diretor relatou que duas alunas haviam se desentendido e foram levadas para a direção.

Em seguida, uma terceira aluna, que não participou da briga inicial, ficou incomodada com a situação e ligou para o pai.

Ao chegar à escola, o homem conversava com a equipe gestora quando a filha iniciou agressões contra outros alunos. Ele então acompanhou a filha e também agrediu os adolescentes.

Após as agressões, os dois deixaram a escola de carro e, até o encerramento do boletim de ocorrência, ainda não haviam sido localizados, segundo o jornal O Tempo.





O Portal iG procurou a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) e a Polícia Militar do estado, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.