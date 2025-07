Portal IG Live do "iG Foi pro Espaço", com Elliot Briant





Na live do quadro "iG Foi Pro Espaço" desta quarta-feira (25), transmitida no YouTube do Portal iG , o engenheiro de software e cientista de dados capixaba Eliot Briant compartilhou sua trajetória no setor aeroespacial.





O brasileiro, que trabalha no Johnson Space Center da NASA e participou de missões com simulação de ambientes de Marte, revelou como um projeto acadêmico o levou a detectar 37 exoplanetas, planetas fora do Sistema Solar.

Seu apelido, "Elliot", é uma referência ao filme E.T., que despertou seu fascínio pelo espaço na infância.

Briant contou que sua primeira aproximação com a exploração espacial ocorreu durante uma aula de análise de dados na faculdade nos EUA, onde cursava ciência da computação.

Por meio da plataforma de ciência cidadã KAGGLE, ele analisou informações públicas do telescópio Kepler da NASA:

" Eram ondas, como a intensidade de brilho das estrelas. [...] Se o brilho diminuía um pouco, significava que algo orbitava ao redor dessa estrela ", explicou o cientista.



Elliot Briant/Instagram Elliot Briant é engenheiro de software e cientista de dados





Os dados, resultaram na detecção de 37 exoplanetas.

Após publicar um artigo online, Briant foi contactado pela NASA, o que abriu portas para seu ingresso na instituição.

Carreira na NASA

Como primeiro capixaba a atuar no Johnson Space Center, Eliot trabalhou com dados da Estação Espacial Internacional (ISS), auxiliando no gerenciamento de sistemas elétricos.

" Eu queria manter as portas abertas para que mais pessoas tivessem essa oportunidade ", destaca o cientista, complementando ainda que era sempre o primeiro a entrar e último a sair do trabalho.

Além disso, participou de simulações marcianas, onde pesquisou os efeitos da microgravidade no corpo humano.

Seu estudo sobre atrofia muscular e perda óssea ficou em 3º lugar em uma competição científica.

Atualmente radicado em Miami, Briant também integra a MoonDAO, uma comunidade global com objetivo de possibilitar viagens espaciais de civis. " Já levamos dois civis para o espaço ", relata o cientista.

Eliot também defende iniciativas de ciência cidadã, como o projeto que o revelou. " Ciência cidadã não é só importante na educação, mas para inspirar a próxima geração ", afirmou.





Divulgação científica acessível

A entrevista com Elliot Briant fez parte do quadro "iG Foi Pro Espaço", dedicado a traduzir temas complexos do universo e do setor aeroespacial de forma acessível e com bom humor.

O programa vai ao ar toda quarta-feira, às 18h, no YouTube do Portal iG .