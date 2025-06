Reprodução/Instagram Mariana Marins publicou fotos com a irmã Juliana, que faleceu após se acidentar em um vulcão na Indonésia

Mariana Marins, a irmã de Juliana Marins, a brasileira que morreu após se acidentar durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, publicou uma carta de despedida nas redes sociais nesta quarta-feira (26).

Na carta, compartilhada no perfil @resgatejulianamarins, criado para centralizar informações sobre as buscas, Mariana relembra a relação das duas e lamenta a ausência que Juliana deixará na família.

"A gente sempre dizia que moveria montanhas uma pela outra, e daqui do Brasil, tentei mover uma lá na Indonésia por você. Desculpa não ter sido suficiente, irmã", escreveu Mariana.

"Como vou ser velha sem você? Como terei 60 anos sem você do meu lado?", questiona. "Vai ser muito difícil seguir sem você. A vida vai ser muito difícil sem você".

Confira a carta completa abaixo:





Tragédia no Monte Rinjani

Juliana Marins, de 26 anos, morreu após cair enquanto fazia uma trilha no Monte Rinjani, um dos vulcões mais altos e visitados da Indonésia. A brasileira foi dada como desaparecida na madrugada de sábado (21), no horário local, e encontrada sem vida quatro dias depois, após várias tentativas de resgate que não deram certo devido às condições climáticas adversas e terreno instável.

A operação de retirada do corpo foi realizada na manhã desta quarta-feira (25), no horário da Indonésia, e durou mais de quinze horas. O corpo foi levado para uma base e, posteriormente, para o hospital Bayangkara. Segundo o governo indonésio, os trâmites para a repatriação estão sob responsabilidade da família, com apoio do Itamaraty.

O caso ganhou grande repercussão no Brasil e gerou críticas à condução da operação de resgate, que contou com informações desencontradas por parte das autoridades locais.

Além disso, a família de Juliana alertou para golpes a partir de vaquinhas e pedidos de doações em nome do caso. "Não estamos pedindo dinheiro para ninguém", escreveram os familiares em uma publicação.