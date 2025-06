Reprodução/redes sociais Motoristas registraram funcionário pendurado na obra









Um funcionário da empresa responsável pelas obras da Linha 17–Ouro do monotrilho, na Zona Sul de São Paulo , caiu de uma plataforma, na segunda-feira (23), e ficou pendurado, preso pela corda de poteção.





Motoristas que passavam pela avenida gravaram imagens do homem pendurado, que logo viralizaram nas redes sociais.

Segundo testemunhas, ele estava na "gaiola" usada como suporte pelos operários da obra, quando escorregou.

Em nota, o Metrô informou que todas as suas obras exigem das empresas contratadas a adoção de rigorosos procedimentos de segurança.

Afirmou que o incidente não provocou nenhum ferimento ao funcionário, que utilizada os equipamentos de segurança exigidos para sua função.





Ainda segundo o comunicado, ele segue exercendo suas atividades normalmente.

A Linha 17–Ouro é um projeto do monotrilho que está em construção em São Paulo. Ela vai conectar o Aeroporto de Congonha s à rede metroferroviária, integrando-se com as Linhas 5–Lilás e 9–Esmeralda do metrô.

Com 6,7 km de extensão e 8 estações, a linha operará no sistema Unattended Train Operation (UTO) (sem condutor) e utilizará tecnologia CBTC para otimizar o transporte.