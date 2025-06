Reprodução Niterói, cidade natal de Juliana Marins, lamenta morte





A Prefeitura de Niterói divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Juliana Marins, jovem niteroiense que morreu durante uma trilha no vulcão do Monte Rinjani, na Indonésia. A tragédia abalou familiares, amigos e moradores da cidade, que acompanhavam com apreensão as atualizações sobre o caso.





Segundo o comunicado oficial, Juliana era apaixonada por viagens, natureza e pela própria cidade natal.

"Era uma jovem cheia de sonhos, com grande amor pela natureza, por Niterói e pela descoberta do mundo", diz a nota. A prefeitura destacou ainda o legado de alegria e inspiração deixado por ela para todos que a conheceram.

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades locais, mas o Monte Rinjani, segundo ponto mais alto da Indonésia, é conhecido por suas trilhas desafiadoras e belas paisagens, atraindo turistas do mundo todo.





"Desde o primeiro momento, acompanhamos com apreensão as informações sobre o caso, na esperança de um desfecho diferente", lamenta o texto. A Prefeitura também manifestou solidariedade aos familiares e amigos da jovem: "Desejamos força e serenidade para atravessar este período de profunda dor".

O Itamaraty ainda não divulgou informações sobre o traslado do corpo. Nas redes sociais, amigos publicaram homenagens e lembraram Juliana como uma mulher alegre, aventureira e cheia de energia.