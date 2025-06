Reprodução/redes sociais A roda do seu trem de pouso traseiro do avião ficou presa no chão





Um avião da companhia Azul afundou no asfalto do Aeroporto de Fernando de Noronha, em Pernambuco, na manhã deste domingo (22). Uma das rodas ficou presa no asfalto, que passava por obras. Funcionários do aeroporto precisaram “retirar” parte do solo para liberar o avião.





A aeronave se preparava para a decolagem, quando o solo cedeu e o "atolou". No momento do incidente, a aeronave estava sendo rebocada por um veículo do pátio de embarque para a pista, em um procedimento conhecido como “ pushback ”.

O incidente aconteceu com um avião de modelo Embraer 195-E2 da Azul Linhas Aéreas, de matrícula PS-AEO, segundo informações da própria companhia enviadas ao iG( veja a nota abaixo ).

A Azul também informou que todos os clientes foram desembarcados em total segurança e que receberam assistência. Posteriormente, eles foram embarcados novamente e o voo decolou sem mais problemas às 14h11 do mesmo dia.

Problemas de infraestrutura

O Aeroporto de Fernando de Noronha tem registrado problemas prolongados. Recentemente, o pátio passou por uma recapagem, em meio a paralisação de obras na pista. Segundo o Aeroin, as obras de infraestrutura são de responsabilidade do Governo de Pernambuco.

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado informou à Band que o incidente não comprometeu as operações do terminal, que seguem normalmente.

Em março deste ano, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) autorizou, provisoriamente, a volta de aviões maiores ao Aeroporto de Fernando de Noronha. Esse tipo de operação estava proibida desde 2022.

A decisão foi tomada depois que turistas e moradores enfrentaram dificuldades para sair da ilha. O problema ocorreu após a suspensão da VOEPASS, que, segundo a ANAC, não corrigiu falhas em seus sistemas de gestão, meses depois de um acidente fatal em Vinhedo (SP).

O Portal iG entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, para saber quais melhorias estão sendo feitas na pista de Noronha. reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.





Confira na íntegra a nota da companhia aérea Azul:

"A Azul informa que a aeronave que fazia o voo AD4719 (Fernando de Noronha-Recife) deste domingo, 22, teve a roda do seu trem de pouso traseiro afundada no asfalto durante o pushback, procedimento anterior à decolagem, em fato totalmente alheio à vontade da Companhia.

Os Clientes foram desembarcados em total segurança e receberam a assistência prevista na Resolução 400 da Anac. A aeronave foi retirada do local, passou por uma inspeção técnica e foi liberada. Posteriormente, os Clientes foram reembarcados e o voo decolou normalmente às 14h11."