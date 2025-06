Reprodução BMW causa acidente em Vitória

Um motorista com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida causou um acidente na manhã deste sábado (21) na região da Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória. O veículo que ele conduzia, uma BMW, subiu na calçada, destruiu uma banca de revistas e atingiu outros cinco veículos, incluindo uma moto.

Veja vídeo







De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 5h40. Testemunhas relataram que o motorista abandonou o carro e fugiu a pé logo após a colisão. Acionada por populares, uma equipe da PM iniciou buscas e localizou o condutor nas proximidades. A informação é do site 'Folha Vitória'.

Ao ser abordado, o motorista afirmou ter deixado o local por medo de ser agredido. Durante a checagem no sistema, os policiais constataram que ele estava com a CNH vencida e ainda não havia feito o curso de reciclagem obrigatório após o período de suspensão do documento.

O próprio condutor confessou também ter se envolvido em uma outra colisão, minutos antes, nas imediações da Rua da Lama. No local indicado, os militares confirmaram que mais cinco veículos foram danificados.

O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro. Por isso, foi autuado pela recusa, pela CNH vencida e por não ter feito a reciclagem exigida. A BMW, bastante danificada, foi retirada do local com a ajuda de um guincho.

Os donos dos veículos atingidos receberam orientação da Polícia Militar sobre os procedimentos legais, incluindo a possibilidade de acionar a Justiça Volante.