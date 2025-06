Reprodução/redes sociais Balão pegou fogo no ar na manhã deste sábado (21)





As oito vítimas fatais do acidente com um balão de ar quente em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, foram encontradas abraçadas e carbonizadas dentro do cesto da aeronave. A informação foi confirmada neste domingo (22) pelo delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, em entrevista coletiva à imprensa.

“Dói na alma a cena das pessoas morrendo abraçadas” , lamentou Gabriel em publicação nas redes sociais. Segundo ele, o relato do piloto, que sobreviveu, ajudou a esclarecer parte da dinâmica do acidente.

De acordo com a investigação preliminar, o incêndio começou ainda com o balão próximo ao solo. Nesse momento, 13 pessoas conseguiram desembarcar. No entanto, antes que os outros passageiros saíssem, a aeronave voltou a subir de forma abrupta.

“Quando o balão atinge uma certa altura, algumas pessoas acabam pulando para tentar escapar. Outras quatro não pularam e morreram no cesto” , disse Gabriel em entrevista à Rádio CBN. Das oito vítimas, quatro morreram queimadas e quatro devido à queda.

O acidente aconteceu no sábado (21) e deixou, ao todo, 17 feridos (quatro deles com queimaduras, além das vítimas que saltaram do balão). Dos sobreviventes, cinco continuam em observação médica, informou o Corpo de Bombeiros.

Testemunhas que presenciaram o acidente registraram vídeos do momento em que passageiros se lançaram ao solo para tentar escapar das chamas.

A área onde o balão caiu, em uma zona rural próxima a um posto de saúde, segue isolada para perícia. Segundo a Polícia Civil, uma das linhas de investigação aponta que o incêndio pode ter sido causado por um maçarico usado para acender o queimador que aquece o ar da aeronave.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, manifestou solidariedade às famílias e afirmou que o Estado está prestando assistência aos envolvidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a tragédia e colocou o governo federal à disposição.

A Confederação Brasileira de Balonismo (CBB) divulgou nota dizendo que não tem atribuição legal para fiscalizar passeios turísticos, mas se colocou à disposição das autoridades para fornecer informações técnicas que ajudem na apuração das causas do acidente.

Praia Grande é um dos principais polos de turismo em balões no Brasil, atraindo visitantes em busca de voos com vista para os cânions dos parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.