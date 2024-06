Reprodução/Facebook Carros ficaram destruídos

O motorista de uma BMW foi preso em flagrante neste domingo (23) em Bragança Paulista (SP) após colidir com o veículo de uma família e causar a morte de uma menina de quatro anos.

A colisão aconteceu na Rodovia Capitão Bardoíno, no bairro Parque dos Estados. De acordo com o portal Mais Bragança, o carro de luxo bateu na traseira do Gol da família, que capotou e foi parar na pista contrária. A polícia aguarda os depoimentos das vítimas e os registros das câmeras da rodovia para concluir a dinâmica do acidente.

Além da criança que morreu, estavam no carro dois adultos, uma adolescente de 14 anos e uma bebê de 2, que está internada em estado grave na UTI do Hospital Universitário São Francisco na Providência de Deus, de acordo com informações da TV Vanguarda.

O acidente foi registrado na Delegacia Seccional de Bragança Paulista como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante, desobediência e recusa de dados sobre própria identidade.

Prisão preventiva

Segundo o boletim de ocorrência, o homem, de 36 anos, apresentava sinais de embriaguez e se negou a fazer o teste de bafômetro. O motorista do Gol também fez o teste, que deu negativo.

A Justiça decidiu, em audiência de custódia nesta segunda-feira (24), a prisão preventiva do motorista da BMW. Segundo o portal Mais Bragança, o homem tem cerca de seis passagens na polícia por embriaguez ao volante e dirigia sem permissão, uma vez que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2020.

