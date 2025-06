Reprodução Instagram/ @ajulianamarins Amigas desmentem resgate de brasileira e denunciam vídeo forjado





Amigas da brasileira Juliana Marins, que sofreu uma queda grave durante uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia , contestaram as informações divulgadas por autoridades locais. Segundo elas, Juliana está desaparecida e não se encontra mais no local do acidente.

A declaração foi feita por Julia Martins e Carol Coentro, que usaram as redes sociais e também se pronunciaram ao Portal iG. De acordo com Julia, a notícia de que equipes de resgate haviam conseguido entregar água e mantimentos à vítima seria falsa.

“A última notícia que a gente teve de que a equipe de resgate teria chegado à Juliana e conseguido entregar suprimentos para ela era uma grande mentira. O vídeo foi forjado para dar a entender isso, mas a Juliana agora está desaparecida, ela não está mais no local onde ela estava e aí agora os brasileiros estão organizando um protesto para trazer mais luz para essa situação”, afirmou ao iG .

Carol Coentro compartilhou a mesma versão. Em comunicado publicado nas redes sociais, ela detalhou que os socorristas não conseguiram alcançar Juliana devido à falta de equipamentos adequados.

“ Estamos em contato com pessoas lá no local onde houve o incidente com a Juliana Marins e recebemos, com muita preocupação e apreensão, que não é verdadeira a informação que a equipe de resgate levou comida, água e agasalho para a Juliana, conforme divulgado pelas autoridades indonésias e pela embaixada do Brasil em Jacarta.

A informação que temos é que até agora não conseguiram chegar até a Juliana, pois as cordas não tinham tamanho suficiente, além da baixa visibilidade. Ou seja, tem mais de 36 horas que Juliana segue desaparecida. Todos os vídeos que foram feitos (tirando as imagens da Juliana) são mentiras, inclusive o do resgate chegando nela (o vídeo foi forjado para parecer isso, junto com essa mensagem associada a ele). Ela foi vista pela última vez ontem às 17h30 por um vídeo, mas ela não segue mais nesse local.

Gostaríamos de uma atualização das reais informações e estamos preocupadas com a corrida contra o tempo para salvar Juliana. Nossa última esperança é o envio de um helicóptero para resgate”, disse.

Em resposta ao iG, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que as autoridades da Indonésia estão atuando na área, mas enfrentam dificuldades devido às condições adversas.





“Equipes de resgate continuam na área, trabalhando em condições difíceis, segundo as autoridades indonésias, que estão em contato com a embaixada”, disse um porta-voz.

O iG também tentou contato com a Embaixada do Brasil em Jacarta, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.