Reprodução/Corpo de Bombeiros Criança de 2 anos fica com panela de pressão agarrada na cabeça





Uma cena inusitada mobilizou o Corpo de Bombeiros de Campos Altos, no Alto Paranaíba, na noite da última terça-feira (17). Uma criança de apenas 2 anos foi levada ao posto avançado da corporação com a cabeça presa dentro de uma panela de pressão.

Em contato com o Portal iG, o Corpo de Bombeiros confirmou que a avó do menino, de 37 anos, chegou bastante aflita pedindo ajuda para retirar o objeto. As circunstâncias de como a criança acabou com a panela presa na cabeça não foram esclarecidas pela família.

Para realizar o resgate, a equipe utilizou uma microrretífica e um alicate de corte, com extremo cuidado para não machucar o rosto do menino. Os bombeiros também adotaram medidas para manter a criança calma durante todo o procedimento.

A operação durou cerca de uma hora e terminou com sucesso. A criança foi entregue de volta à avó, sem ferimentos e com os sinais vitais estáveis. Apesar do susto, o menino estava consciente e orientado no momento do atendimento.