Paulo Pinto Temporal

O Brasil terá uma quarta-feira (18) marcada por extremos no clima. Enquanto o Sul segue sob risco de temporais e chuva volumosa, o Centro-Oeste e grande parte do Sudeste enfrentam um dia de calor e ar seco, com baixos índices de umidade. Já o Nordeste e o Norte continuam com chuva concentrada em algumas áreas específicas.

No Rio Grande do Sul, o cenário segue preocupante. A combinação entre a umidade vinda do Norte e uma frente fria no litoral gaúcho reforça as instabilidades.

As regiões de Missões, Vales, Centro, Metropolitana de Porto Alegre, Serra e parte do Norte do estado devem enfrentar chuva forte, com acumulados que podem passar de 100 mm em 24 horas. Em áreas do Oeste da Região Metropolitana e no Sul do Norte gaúcho, o risco de tempestades extremas é ainda maior, com ventos que podem atingir os 90 km/h.

Em Santa Catarina, o tempo abre um pouco mais, mas o Sudeste do estado ainda pode registrar pancadas de chuva ao longo do dia. No Paraná, o sol predomina, com chance apenas de chuvas isoladas no extremo Sul.

No Sudeste, a quarta-feira será de tempo firme na maior parte das áreas. O destaque vai para São Paulo e Minas Gerais, que devem enfrentar uma queda significativa na umidade durante a tarde, principalmente no interior. No Espírito Santo, o litoral segue com previsão de pancadas rápidas por causa da umidade vinda do mar.

O Centro-Oeste terá mais um dia de sol forte, sem previsão de chuva. Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e parte do Mato Grosso do Sul devem registrar umidade relativa do ar abaixo dos 30% nas horas mais quentes. No Sul do Mato Grosso do Sul, o destaque fica por conta das rajadas de vento, que podem passar dos 50 km/h.

No Nordeste, a chuva segue concentrada no litoral, especialmente entre João Pessoa (PB) e Natal (RN), com possibilidade de temporais. Também há previsão de pancadas moderadas a fortes no litoral da Bahia e em trechos do Ceará. O interior da região continua com tempo seco e umidade baixa.

Já no Norte, o tempo segue abafado e com chuva mal distribuída. As pancadas mais intensas devem ocorrer no oeste do Acre, centro-norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá. Pontualmente, há risco de temporais no noroeste do Amazonas e no oeste de Roraima.