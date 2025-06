Reprodução Pancada de chuva

Uma nova área de baixa pressão voltou a espalhar chuva pelo Rio Grande do Sul nesta terça-feira (17). Desde a madrugada, o tempo está carregado, com pancadas que variam de moderadas a fortes, de acordo com o Clima Tempo.

As regiões das Missões, Centro, Vales e parte do Norte do estado estão com risco de temporais e chuva mais intensa. Nas demais áreas, a chuva aparece de forma mais isolada. Além disso, o vento também preocupa: as rajadas podem passar dos 70 km/h na faixa central do estado.

Em Santa Catarina, pode chover de forma rápida no centro e no oeste, enquanto o Paraná terá um dia com sol entre nuvens e pouca chance de chuva. Mesmo assim, o vento sopra com força no oeste catarinense e paranaense.

No Sudeste, o sol predomina em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com temperaturas subindo ao longo do dia. As manhãs continuam mais frescas, mas as tardes serão mais quentes. No interior de SP e MG, a umidade do ar diminui, mas sem chegar a níveis críticos. No Espírito Santo, a chuva segue restrita ao litoral, por causa da umidade que vem do mar.

No Centro-Oeste, o tempo seco e o calorão continuam. Em Goiás, Mato Grosso e no norte do Mato Grosso do Sul, a temperatura sobe bastante, com sensação de calor intenso e umidade do ar abaixo dos 30% nas horas mais quentes.

No Nordeste, o destaque ainda é a chuva na faixa leste, entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte. Tem alerta para pancadas fortes, principalmente entre o norte da Bahia e a Paraíba. Já no interior, o tempo segue firme e seco, com baixa umidade principalmente no oeste da Bahia e no sul do Piauí e Maranhão.

Na Região Norte, o Tocantins e boa parte de Rondônia seguem com tempo aberto e seco. Já no Amazonas, Acre, Amapá e Roraima, tem previsão de pancadas de chuva e risco de temporais isolados.